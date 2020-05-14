Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.