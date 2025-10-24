Gene Hackman'ın özel eşyaları açık artırmaya çıkarılıyor

Efsanevi oyuncu Gene Hackman'ın sinema hatıraları ve üç Altın Küre ödülünden oluşan kişisel koleksiyonu, açık artırmaya çıkarılıyor. Şubat ayında New Mexico'daki evinde 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa ile birlikte ölü bulunan 95 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun müzayedesi, 19 Kasım'da yapılacak.

ABD'li oyuncunun mirasçıları, New York'taki Bonhams adlı müzayede evi ile birlikte oyuncunun sanat koleksiyonundan parçalar ve eşyalarından bir kısmını elden çıkarmak için çalışıyor. Müzayede evine göre, 2004'te oyunculuktan emekli olduktan sonra Hackman'ın sanata olan sevgisi daha da yoğunlaştı ve önemli bir koleksiyon biriktirdi.

Müzayede evi yöneticisi, yaptığı açıklamada, "Bunlar, kusursuz bir kökene sahip prestijli eserler ve zamanımızın en büyük oyuncularından biriyle olan bağlarıyla daha da zenginleşiyor. Hackman, sadece bir koleksiyoncu değil, aynı zamanda bir sanatçıydı ve koleksiyonculuk yaklaşımı, kendi sanatsal pratiğinde belirgin olan özeni, estetik duyarlılığı ve disiplini yansıtıyor. Bu, olağanüstü bir düşünce ve tutkuyla şekillenmiş bir koleksiyon" dedi.

8 - 21 Kasım tarihleri ​​arasında yalnızca internet üzerinden düzenlenecek ikinci müzayedede, daha fazla sanat eseri ve dört Altın Küre ödülünden üçü yer alacak. Hackman, ödüllerden birini Wes Anderson'ın 'The Royal Tenenbaums' filmiyle, diğerini de Clint Eastwood'un 'Unforgiven' filmiyle kazanmıştı. Hackman'ın üçüncü Altın Küre ödülü olan 'Cecil B. De Mille Yaşam Boyu Başarı Ödülü' de satışa sunulacak. 'The French Connection' (aynı zamanda ilk Oscar'ını da aldıran film) ile kazandığı ve ilk Altın Küre ödülü ise satılmayacak.

25 Kasım - 4 Aralık tarihleri ​​arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek üçüncü tur müzayedede, Gene Hackman'ın evinde bulunan daha fazla kişisel eşya da yer alacak. Listeye göre, oyun odasındaki kullanılmış bir dart tahtası ve Fransız filozof Voltaire ve Romalı devlet adamı Marcus Agrippa gibi ünlü isimlerin küçük büstleri de satılacaklar arasında. REKLAM Müzayede evine göre, satılacak ancak henüz çevrimiçi olarak listelenmeyen diğer eşyalar arasında, sanatçının on yıllardır süren filmografisinden çok sayıda notlu senaryo ve hatıra eşyası da yer alıyor. 26 Şubat'ta evlerinde cansız bedenleri bulunan Gene Hackman ile Betsy Arakawa hakkında yapılan araştırmada, Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü tespit edilmişti. Hantavirüs, kemirgenlerin ve genellikle farelerin idrarları, dışkıları ve tükürükleri yoluyla insanlara yaydığı, nadir görülen bir virüs türü olarak biliniyor. Gene Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Çiftin üç köpeğinden birinin de açlık ve susuzluktan öldüğü belirlenmişti.

Gene Hackman, vasiyetinde eşi Betsy Arakawa'yı tek mirasçısı olarak göstermiş, çocukları Christopher Hackman (65), Elizabeth Hackman (62) ve Leslie Hackman'a (58) hiçbir şey bırakmamıştı. Belgelerde, her ikisi de 90 gün içinde vefat ederse varlıklarının büyük bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanmasını öngören eş zamanlı bir ölüm maddesi yer aldığı anlaşılmıştı.