Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 destek personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB 4 bin 400 personel alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...