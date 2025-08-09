GSB 4 bin 400 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Bakanlık 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplamda 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...
- 1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 destek personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB 4 bin 400 personel alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...
- 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4.400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), personel alımı başvuruları 9 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında alınacak.
- 3
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
-
- 4
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.
2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.
- 5
2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak. Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 18 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.