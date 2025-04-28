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        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi'ne özel proje!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel proje

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:17
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel bir projeyle 81 ilden 110 bin gencin Çanakkale'yi ziyaret etmesini sağlayacak.

        Yapılan açıklamada bakanlık, "110. Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale" projesiyle bu yıl içerisinde 81 ilden 110 bin gence Çanakkale'yi gezdirecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu özel proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin genç, Şahindere Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi tarihi alanları ziyaret edecek.

        Gençler ayrıca Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde dönemin atmosferini deneyimleyecek.

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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, 13-17 yaş aralığındaki gençleri kapsıyor. Başvurular, gençlik merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla alınacak. Adaylardan başvuru formu ile birlikte veli izin belgesi veya taahhütname talep edilecek.

        Ayrıca, her kafilede engelli gençler için özel kontenjan ayrılacak, gerektiğinde refakatçi eşliğinde katılım sağlanabilecek.

        BAKAN BAK: GENÇLERİMİZİN, ECDADINI TANIMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinliklerle gençleri bir araya getirdiklerini, onların ecdadı tanımasını çok önemsediklerini belirtti.

        Çanakkale'de kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin ecdadımızın kahramanlıklarını daha iyi bilmelerini, o ruhu hissetmelerini sağlamak için bakanlık olarak faaliyetler yürütüyoruz. '110. Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale' projemizle, gençlere sadece bir gezi değil; tarih, değerler ve vefa bilinci kazandıran unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen proje, gençliğe tarih bilincini aktarma yolunda güçlü bir adım. Projeyle gençlere; milletimizin birlik ve beraberlik içinde vatanı için verdiği mücadeleyi hatırlatmak istiyoruz."

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