Yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan sarkmalar ve kırışıklıklar hepimizin ortak sorunu. Kimse bu durumu kabul etmek istemez; hatta bu durumun gecikmesi için türlü çözüm yolları ararız. Doğanın yer çekimi kanunu gereği, çevresel koşullar, güneşin zararlı etkileri, dengesiz beslenme, kötü beslenme ve kötü alışkanlıklar maalesef ki; yaşlanma etkilerini ortaya çıkarmakta zaman kaybetmeden etki gösterirler.
Zamanı geri almak ve bu yaşlılık belirtilerinden kurtulmak için ‘’ Gençlik Aşısı’’ adı verilen ve AL Sistem denilen gençleştirme yöntemi uygulaması başlatıldı. Güzellik iksiri olarak anti-aging etkisi yaratan hyalüronik asit; cilt gençleştirilmede kullanılmak üzere %100 etki sağlaması için üretilen bir asittir.
Hyalüronik asit kullanılarak cildin gençleşmesi için aşı uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile; cilt kendini onarmaya başlıyor ve esneklik, nem ve sıkılaştırma olması için hücrelere destek sağlıyor. Bu aşının yapılmasından 2 gün sonra ciltte; parlaklık, canlılık, gerginlik ve kırışıklıklarda görünür bir şekilde azalma sağlanıyor. Kolajenleri harekete geçiren aşı sayesinde; hücrelerin yenilenmesi sağlanıyor.
Gençlik aşısı; 15 ile 21 gün arası uygulanıyor ve 2. Günden itibaren gelişmeler ortaya çıkıyor. 20 yaş sonrası tüm ciltler için uygulama alanı bulunmaktadır. Hyalüronik asit; vücutta bulunan; hatta en çok bebek vücudunda daha çok olan etkili bir maddedir. Bu asit bağ dokularının ana yapı maddesi olarak bulunur. Ciltte bu maddenin azalması ile yaşlılık belirtileri ortaya çıkar. Gençlik aşısı ile bu madde cilde verilerek artışını ve düzenli olarak çoğalmasını sağlıyor. Saf içerikte bir maddedir adının asit olması, zararlı olduğu fikrini oluşturmamalıdır.
Hyalüronik asit; ortopedi alanında yıllardır kullanılan bir maddedir. Kıkırdak, diz ve omuz dokularında yenilenme sağlamak için uygulanmaktadır. Boyun bölgesi, eller, yüz ve dekolte bölgesinde kullanılabilmektedir. Yılda 2 kez tekrar edilmesi gereken haftalık olarak; 3 ile 4 enjeksiyon şeklinde tatbik edilmektedir.
Hiç bir yan etkisi olmayan sadece iğnelerin oluşturabileceği kızarıklık dışında sorun çıkarmayan bir uygulamadır. Gönül rahatlığıyla tercih edilebilir bir uygulama olması ve çabuk etki göstermesi nedeni ile artık oldukça fazla tercih edilebilir bir uygulama halini almıştır.
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