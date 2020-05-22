Gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu

Konya'da ikinci kez sokağa maskeleriyle çıkan gençler, sosyal mesafe kuralını gözeterek şehrin işlek cadde ve sokaklarına çıktı.
Şehirde 15-20 yaş grubundaki gençlerin Kültür Park'ı tercih etmesi dikkati çekti. Bisiklet, paten ve kaykayla parkı hareketlendiren gençler, güneşli havanın tadını çıkardı.
Gençler, Nalçacı ve İstanbul caddeleri ile Alaaddin Bulvarı'nda yürüyüş yaparken, bazıları ise arkadaşları ile vakit geçirdi.
- Gençler aileleriyle bayram alışverişine çıktı
Afyonkarahisar'da, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde, 15-20 yaş arası gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izinle aileleriyle bayram alışverişi yaptı.
Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.
Aynı saatte ayrıca, park ve bahçelerde de vakit geçiren gençlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.
Aksaray'da da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurdu.
Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Karaman'da ise arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren gençler, belediye tarafından dezenfeksiyonu yapılan park ve bahçelerde oturdu.
Gençler sokak ve caddelerde yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.
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