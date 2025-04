Genç yönetmenin büyük başarısı

New York'ta New School'da drama ve film yapımcılığı bölümünde eğitim alan genç yönetmen Naz Tokgöz, kısa filmi Krizalit ile dikkat çekiyor. New York'taki tez projesi olarak başlayan filmin hikayesini Türkiye'ye taşımaya karar verdiğini söyleyen 22 yaşındaki genç yönetmen, "Bu noktada proje tam ölçekli bir prodüksiyona dönüştü. İnanılmaz bir ekip ve iki yapım şirketinin iş birliğiyle, bu tutku projesini çok sınırlı bir bütçeyle hayata geçirmeyi başardık. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu film, iki kıtada anlatılmak istenen bir hikâyeden ilham alan bir ekibin sıkı çalışmasının ürünüdür" diyor.

Filmi 2024 yazında, sadece iki haftalık bir hazırlık sürecinin ardından, İstanbul'da Cihangir, Üsküdar, Beyoğlu ve Kadıköy'de yalnızca dört günde çektiklerini söyleyen Naz Tokgöz şöyle devem ediyor: "Film, hem güzel hem de karmaşık bir şehir olan İstanbul'da aşk ve topluluk temalarını keşfediyor. İstanbul, her köşede dostlukların filizlendiği bir yer olsa da, aşkı sınırlandırmak için duvarlar inşa ediyoruz. Krizalit, topluluğumuzda ve büyürken hayranlık duyduğum şehirde aşkın merkeziliğini, iki genç kadının gözünden yansıtmayı amaçlıyor."

Tokgöz'ün kısa filmi Krizalit aralarında New York International Film Awards, Indie Short Fest, Independent Shorts Awards, IndieX Film Fest ve Los Angeles International Short Film Festival gibi prestijli festivallerin de olduğu birçok kısa film festivalinde ödüller kazandı. Naz Tokgöz Naz Tokgöz, New York'ta Off-broadway performanslarında ve Manhattan Theatre Club'da yönetmenlik ve oyunculuk alanında çalışmalarını sürdürüyor.