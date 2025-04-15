Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Genç yönetmenin büyük başarısı

        Genç yönetmenin büyük başarısı

        Genç yönetmen Naz Tokgöz'ün'Krizalit' adlı kısa filmi, New York International Film Awards, Indie Short Fest, Independent Shorts Awards, IndieX Film Fest ve Los Angeles International Short Film Festival gibi prestijli festivallerde ödüller kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç yönetmenin büyük başarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York'ta New School'da drama ve film yapımcılığı bölümünde eğitim alan genç yönetmen Naz Tokgöz, kısa filmi Krizalit ile dikkat çekiyor. New York'taki tez projesi olarak başlayan filmin hikayesini Türkiye'ye taşımaya karar verdiğini söyleyen 22 yaşındaki genç yönetmen, "Bu noktada proje tam ölçekli bir prodüksiyona dönüştü. İnanılmaz bir ekip ve iki yapım şirketinin iş birliğiyle, bu tutku projesini çok sınırlı bir bütçeyle hayata geçirmeyi başardık. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu film, iki kıtada anlatılmak istenen bir hikâyeden ilham alan bir ekibin sıkı çalışmasının ürünüdür" diyor.

        REKLAM

        Filmi 2024 yazında, sadece iki haftalık bir hazırlık sürecinin ardından, İstanbul'da Cihangir, Üsküdar, Beyoğlu ve Kadıköy'de yalnızca dört günde çektiklerini söyleyen Naz Tokgöz şöyle devem ediyor: "Film, hem güzel hem de karmaşık bir şehir olan İstanbul'da aşk ve topluluk temalarını keşfediyor. İstanbul, her köşede dostlukların filizlendiği bir yer olsa da, aşkı sınırlandırmak için duvarlar inşa ediyoruz. Krizalit, topluluğumuzda ve büyürken hayranlık duyduğum şehirde aşkın merkeziliğini, iki genç kadının gözünden yansıtmayı amaçlıyor."

        Tokgöz'ün kısa filmi Krizalit aralarında New York International Film Awards, Indie Short Fest, Independent Shorts Awards, IndieX Film Fest ve Los Angeles International Short Film Festival gibi prestijli festivallerin de olduğu birçok kısa film festivalinde ödüller kazandı.

        Naz Tokgöz
        Naz Tokgöz

        Naz Tokgöz, New York'ta Off-broadway performanslarında ve Manhattan Theatre Club'da yönetmenlik ve oyunculuk alanında çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Naz Tokgöz
        #Krizalit
        #film
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Habertürk Anasayfa