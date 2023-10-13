Genç yeteneklerin sanat şöleni

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Lara Barut Collection, Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması'nı bu yıl 5'inci kez düzenliyor. Etkinlik süresince 10 yetenekli sanatçı, Lara Barut Collection'ın yaratım alanında bir arada olacak ve eserlerini tamamlamak için misafirleriyle iş birliği içinde çalışacak. Bu süreçte misafirler, sanatın yaratım sürecini yakından takip ederek, sanatçıların düşünce dünyalarına ve yaratıcı süreçlerine tanıklık edecek.

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LARA BARUT COLLECTION SANATSAL MİRASI Eserler, etkinlik sonunda özel bir sergiyle misafirlerin beğenisine sunulacak. Sergi, sanatın farklı yönlerini keşfetmek ve genç yeteneklerin eserlerini yakından görmek isteyenler için eşsiz bir fırsat olacak. Serginin ardından, Lara Barut Collection'ın sanat koleksiyonuna dahil edilecek olan eserler, otelin sanat mirasını daha da zenginleştirecek.

GENÇ SANATÇILARIN İLHAM VEREN BULUŞMASI Bu yılki etkinliğin onur konuğu, ünlü ressam Recep Batuk olacak. Hakan Kürklü tarafından küratörlüğü üstlenilen etkinliğe; genç sanatçılar Badem Kocalar, Burak Kutlay, Elif Akçay, Emir Tekkalmaz, Esra Karataş, Ezgi Ekim Can, İlayda Çeşmecioğlu, Maya Kırçiçek ve Özge Akdeniz de katılacak. Genç yetenekler, sanatın sınırlarını zorlayarak farklı disiplinlerde eserler üretecek ve ziyaretçilere sanatın gücünü gösterecek.

SANAT DOLU BİR TATİL DENEYİMİ Lara Barut Collection, sanatla buluşmanın otel deneyimine yeni bir boyut kazandırmasına yardımcı olan etkinlikle, turizm sektöründe benzersiz bir rol oynamaya devam ediyor. Misafirlere sanatla dolu bir tatil deneyimi sunarak, sanata olan bağlılığını ve yaratıcılığı vurguluyor ve sanatseverlerin unutulmaz anılar biriktirmesine olanak sağlıyor.