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        Haberler Gündem Güncel Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti

        Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan taksi, bariyerleri aşarak ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen takside yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Eroğlu ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:25
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          İzmir'den Uşak yönüne giden Ahmet Eroğlu'nun kullandığı taksi, saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunun Kovukdere rampalarında kontrolden çıktı.

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          Kontrolden çıkan taksi, bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

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          Kazada taksi sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Oğuzhan Kermen araçta sıkıştı.

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          Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri inşaat mühendisi olduğu öğrenilen Oğuzhan Kermen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücü Eroğlu'nu yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

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          Ahmet Eroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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          Oğuzhan Kermen'in cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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