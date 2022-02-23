'Genç Caz+' başvuruları başladı

İstanbul Caz Festivali’nin gelenekselleşen ve adını 'Genç Caz+' olarak değiştiren bölümü genç müzisyenlerin başvurularına açıldı. Genç Caz+ için seçilecek topluluklar, hem 29. İstanbul Caz Festivali’nde konser verme imkânı yakalayacak. Başvurular için son gün 2 Mayıs Pazartesi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda 25 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 29. İstanbul Caz Festivali İstanbul Caz Festivali’nin gelenekselleşen bölümü Genç Caz, 20. yılında yaratıcı genç müzisyenleri daha geniş bir çerçevede desteklemek amacıyla isim değiştiriyor, Genç Caz’ın yanına “daha fazlası, ötesi” anlamına gelecek şekilde '+' işareti ekleniyor.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 30 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform sağlayan Genç Caz+ için başvurular başladı.







Genç Caz+, caz, funk, R&B, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop ve türler arası doğaçlama içeren müzikler yapan tüm genç müzisyenlerin başvurularına açık. Başvurular sonrasında belirlenecek müzisyen ve topluluklar, İstanbul Caz Festivali kapsamında şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz olarak gerçekleştirilen Parklarda Caz etkinliklerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkânını yakalayacak ve daha sonra yayımlanacak Genç Caz+ albümünde yer alma hakkı kazanacak.

Genç Caz+ seçmelerine katılarak İstanbul Caz Festivali’nde konser vermek ve Genç Caz+ albümünde yer almak isteyen müzisyenler ve topluluklar, caz.iksv.org adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Başvurular bu adreste yer alan online formu doldurarak yapılabilecek ve 2 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek.