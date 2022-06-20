Jüri belli oldu

24 - 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gemlik Film Festivali kapsamındaki Kısa Film Yarışması’nda, dereceye giren filmleri; usta oyuncu Halil Ergün’ün başkanlığında, oyuncu Erkan Can, yönetmen Yüksel Aksu, senarist ve yönetmen Zeynep Dadak, yönetmen Ömer Sinir , Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Öztürk gibi güçlü isimlerden oluşan jüri belirleyecek.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, festivalin Gemlik’e ve Bursa’ya renk katacağını söyleyerek Eşref Kolçak gibi bir ustanın anısına böyle bir festivalin öncüsü olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Sertaslan ‘’Eşref Kolçak Yeşilçam’ın en güzel abilerinden biriydi. Ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği Gemlik’te ise hepimizin kalbine taht kuran çok özel bir insandı. O bizim Eşref abimiz, Eşref babamızdı. Anısını yaşatabilmek amacıyla projelendirdiğimiz Gemlik Film Festivali’nin aynı zamanda Yeşilçam’a ve emektarlarına saygımızın ve sevgimizin bir ifadesi olmasını arzu ediyoruz. Festival kapsamında düzenlenecek olan kısa film yarışması ile de Türk sinemasının geleceğine yön verecek olan genç sinemacılara, kendilerini ispatlayabilecekleri imkanı yaratmayı amaçladık. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum’’ dedi.
Türkiye’den katılan filmleri kabul eden yarışmaya başvuran filmleri ise alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirecek. Aykırı Sinema Derneği koordinatörlüğünde, başvuran filmleri değerlendirecek Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulu’nda; Adem İşler, Çağdaş Olgu Durmuş, Hande Özemre Gençosman, Işık Nur Dolapçı, Selen Erdoğan, Zekiye Sayar, Zeynep Güzey; Kısa Film Yarışması Danışma Kurulu’nda ise Aykırı Sinema Derneği Başkanı Ümit Özmen, Doç. Dr. Hakan Aşkın, Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün ve Dr. Necla Çelik yer alıyor.
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