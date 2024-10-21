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        Haberler Magazin Gemlik Film Festivali'nde ödüller takdim edildi

        Gemlik Film Festivali'nde ödüller takdim edildi

        Gemlik Film Festivali'nde ödüller sahiplerine takdim edildi. Menderes Samancılar'a 'Eşref Kolçak Onur Ödülü'; Serpil Tamur, Altan Erkekli ve Şükrü Avşar'a 'Sinemaya Emek Ödülleri' takdim edildi. Törende, festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kazananları da açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:33
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        Ödüller takdim edildi
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        Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle üçüncü yılını geride bıraktı.

        Koordinatörlüğünü Erkan Can’ın gerçekleştirdiği festivalin son günü; jüri üyeleri Serdar Akar, Deniz Çakır, Hakan Algül ve Ercan Mehmet Erdem 'Film Festivallerinin Sektöre Katkıları' başlıklı söyleşisiyle başladı. Jüri üyeleri söyleşide, dijital platformların sinemaya etkileri, toplumsal konuların sinemada işlenmesi, festivallerin genç sinemacılara sunduğu fırsatlar ve alanlar gibi konulara dikkat çekti.

        Gemlik Film Festivali, Şenay Gürler’in sunduğu ödül töreniyle son buldu. Festivalin üçüncü yılında, 'Eşref Kolçak Onur Ödülü', Türk sinemasının usta isimlerinden Menderes Samancılar’a verildi. Menderes Samancılar; "Burada olmak ve bu ödülü almak gurur verici. Eşref Kolçak abiyle çok çalıştım. Gün gelecek, onun adına verilen ödülü alacaksın, deseler; aklıma gelmezdi. Saygıyla rahmet anıyorum Eşref ağabeyi... Eşref Kolçak çok vicdanlıydı ama şu an vicdansızların ülkesinde yaşıyoruz. Bu cendereden halkla, emekçiyle, sanat ve sanatçıyla çıkacağız. Silkelenip ayağa kalkacağız, bize çok iş düşüyor. Yolumuz uzun ama atımız yorgun değil. Bu ödülü sokak hayvanları için alıyorum. Bana her zaman destek olan eşime teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki burada olmazdım" dedi. Kendisine verilen zeytin fidanını alan sanatçı; bu konuda duygularını; "Belki büyütmek için ömrüm olmayacak ama bu ağacın gölgesinde büyüyecek çocuklar olacak elbette" şeklinde dile getirdi.

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        Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına katkıları dolayısıyla 'Emek Ödülü’nü alan usta isimlerden Şükrü Avşar: Herkese çok teşekkür ederim. Sinemaya katkı sunan bu festivaller çok değerli. Çok uzun yıllardır sinemacıyım ve sinemanın her dalında çalıştım. Sinemaya çivi çakan her insan benim için önemlidir. Sinema benim için tutku.

        Şükrü Avşar

        Serpil Tamur: Şu anda çok duygusalım. Kelimelere dökmek çok zor geliyor. Ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. İnsanlar sona yaklaştıkça takdir görmek çok güzel. 61 yılını bu mesleğe adamış biri olarak beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Benim kırmızı çizgim çocuklar. Çocuklara kıymayın, ne olur.

        Serpil Tamur

        Altan Erkekli: Bana emek veren başta annem olmak üzere, bende emeği olan herkes adına bu ödülü alıyorum. Bu ödül benim değil, sizin.

        Altan Erkekli

        Ulusal Kısa Film Yarışması Kazananları Belli Oldu

        Bu yıl 484 film başvurusuyla rekora imza atan Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri; ön jüri üyeleri Ceren Şahan, Hakan Aksun, Arda Erdikmen ve Gültekin Bayır tarafından değerlendirildi. Finale kalanlar arasından ödül alanları belirleyen; jüri başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül tarafından kazananlara ödülleri takdim etti.

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        Kurmaca / Deneysel dalının birincisi; 'Eksi Bir’, ikincisi; 'Satışçının Bir Günü’, üçüncüsü; 'The Surrogate Girl’.

        Ulusal Belgesel dalının birincisi; 'İyi Ölüm', ikincisi; 'Yaren', üçüncüsü; 'Antroposen'.

        Ulusal Animasyon dalının birincisi için jüri üyeleri bir film belirlemedi. Bu dalın ikincisi; ‘Uzak’, üçüncüsü; ‘Yetim’. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise ‘Deq’ ve ‘Kota’ filmleri oldu.

        Ayrıca; Altan Erkekli, söyleşide, Menderes Samancılar ise imza gününde Gemlikliler ile buluştu

        Yoğun katılımla devam eden festival, Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmlerin ve 'Babamın Kanatları' filminin gösterimiyle devam etti.

        Festivalin son gün programında, Eşref Kolçak Onur Ödülü’nün takdim edildiği Menderes Samancılar’ın 'Yanmış Orman Kokusu kitabının imza etkinliği ve 'Emek Ödülü'nün takdim edildiği Altan Erkekli’nin söyleşisi de yer aldı. Altan Erkekli sinema kariyeri, günümüz sineması ve oyunculuk hakkında gelen soruları yanıtladı.

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        #Gemlik Film Festivali

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