Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun'un iç kesimleri, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yarın zamanla batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık