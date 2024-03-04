Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.