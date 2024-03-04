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        Haberler Gündem Hava Durumu GELİYOR! Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:31
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 15°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
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