Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 19 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birincisi merak ediliyor. Yarışmada dört farklı gelinin ve kayınvalidenin birbiriyle olan mücadelesinde en lezzetli yemeği yapan gelin öne çıkıyor. Tuğba, Miyase, Hanife, Zerrin arasından sadece biri birinci olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 19 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı?
- 1
Gelinim Mutfakta bugün günün tarifini en iyi yapan Tuğba, Miyase, Zerrin, Hanife gelinden biri Gelinim Mutfakta günün birincisi olacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 19 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı?
- 2
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanınca haberimizde yer alacak.
YARIŞMACILAR
Tuğba
Miyase
Hanife
Zerrin
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 Eylül'de en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Tuğba oldu.
- 3
Tuğba-18 puan
Miyase-17 puan
Hanife-15 puan
Zerrin-5 puan
-