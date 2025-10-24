Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 24 Ekim Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 24 Ekim Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde açıklanacak. Tuğba, Miyase, Begüm ve Hanife gelin 24 ekim Cuma günü en yüksek puanı alarak altınların sahibi olmak istiyor. Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Tuğba oldu. Peki 24 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, altınları kim kazandı?

        Giriş: 24.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:43
        • 1

          Gelinim Mutfakta, 24 Ekim 2025 Cuma haftanın beşinci günü puan tablosu ve sıralaması merak ediliyor. Bugünün istenen tarifini en iyi şekilde hazırlayan gelin çeyrek altını kazanacak ve günün birincisi belli olacak. İzleyiciler Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu araştırmalarını yoğunlaştırdı. Gelinim Mutfakta puan durumu gün sonunda açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün birinci kim oldu, çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU?

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün açıklanacak. Puan durumuyla birlikte belli olunca haberimizde yer alacaktır.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 23 EKİM 2025

          Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi kuranın sonucunda Miyase oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILAR

          Tuğba

          Miyase

          Hanife

          Begüm

