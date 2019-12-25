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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Libya ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye, Akdeniz'le ilgili hiçbir gelişmenin dışında kalamaz." dedi.
Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda 17 kişilik Parti Başkanlık Kurulu ve 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulu üyelerini açıklayan Davutoğlu, Siyasi İşler Başkanlığı ve Parti Sözcülüğüne Selim Temurci, İletişim Başkanlığına Neslihan Çevik, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığına Ayhan Sefer Üstün ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına ise Selçuk Özdağ'ın getirildiğini duyurdu.
Politika İzleme Kurulunun, Türk siyasetine katacakları yeni bir unsur olduğunu kaydeden Ahmet Davutoğlu, "Yürütme erkinin bakanlık yapılanmasının yakından takip edilmesi ve olumlu gelişmeleri destekleyecek, olumsuz gelişmeler olduğunda yapıcı eleştiriler yaparak alternatif politikalar önerecek, raporlarıyla da kamuoyunu aydınlatacak bir kurul olarak görüyoruz. Kamuoyunda 'gölge kabine' olarak da adlandırıldı. Bu bağlamda var olan bakanlık yapılarının doğrudan muadili bir yapı öngördük." diye konuştu.
LİBYA İLE VARILAN MUTABAKAT
Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Davutoğlu, Libya ile varılan mutabakata ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"Doğu Akdeniz, Türkiye'nin en önemli hayat alanıdır. Stratejik açıdan ihmal edilmemesi gereken, çıkarlarımızın olduğu ve gelecekte ülkemizin sadece askeri değil enerji güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bir alandır. Dolayısıyla Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye, Akdeniz'le ilgili hiçbir gelişmenin dışında kalamaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu; Libya'nın uluslararası arenada tanınmış hükümetiyle bu çalışmalar yürütülürken Libya'daki iç savaşı doğru takip edip, Türkiye'yi bu iç savaşta ileride telafisi mümkün olmayacak bazı askeri risklerin içine girmeksizin bu çalışmaların yürütülmesi lazım."
Ahmet Davutoğlu, Montrö Anlaşması ve Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soruyu ise "Montrö'de Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliği konusunda sağlanan kazanımlar tahkim edilmeli, bu kazanımlara halel getirecek bir uygulamadan da kesinlikle kaçınılmalıdır." şeklinde yanıtladı.
Partisinin söz konusu projeyle ilgili raporunu yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, "bu projeden vazgeçilmesi ve tekrar değerlendirilmesi" yönünde görüş bildirdiğini de anlattı.
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