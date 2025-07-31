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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes'ten, Beşiktaş'a veda: Bir kere kartal, her zaman kartal! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a veda: Bir kere kartal, her zaman kartal!

        Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, siyah-beyazlı takıma veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:44
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        Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a veda!
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        Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

        Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Beşiktaş ailesiyle geçirdiğim her an benim için unutulmaz ve de hep öyle kalacak. Bu formayı giydiğim ilk günden beri desteğini benden esirgemeyen tüm taraftarlarımıza, çalıştığım hocalara, başkanlarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi aranızdan futbolcu olarak ayrılıyorum ama bundan sonra ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Unutmayın, kartallar yüksek uçar. Bir kere kartal, her zaman kartal." ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlı kulüp de Gedson Fernandes için "Her şey için teşekkürler Gedson." sözlerini paylaştı.

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