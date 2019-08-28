28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlama sonucu iki Filistinli polis hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; saldırıda hayatını kaybeden Selame Macid Nedim ve Alaa Ziyad el-Girbali'nin cenazesi Şifa hastanenin morguna kaldırıldı.
İKİNCİ PATLAMADA ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Gazze'nin batısında polis kontrol noktasında meydana gelen ikinci bir patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Aclin bölgesinde yer alan Er-Reşid es-Sahili Caddesi'ndeki polis kontrol noktasında ikinci bir patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan, Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde meydana gelen patlamada 2 polisin şehit olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı ise şehit olan kişilerin Selame Macid en-Nedim ile Ala Ziyad el-Garabili olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıların ardından tüm emniyet birimlerinde teyakkuza geçildiğini duyurdu.
HENİYYE'DEN, PATLAMALARLA İLGİLİ "KOMPLO" DEĞERLENDİRMESİ
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili, "Gazze'nin tüm komploların üstesinden geleceği" değerlendirmesinde bulundu.
Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, patlamaların ne boyutta olursa olsun kontrol altına alınacağını, güvenlik güçlerinin her türlü koşulun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ifade etti.
Patlamalarla ilgisi olanların bulunacağından emin olduğunu kaydeden Heniyye, "Gazze tüm komploların üstesinden gelecek. Savaş ve ablukayla gerçekleştiremediklerini bu tür eylemlerle de gerçekleştiremeyecekler." ifadesini kullandı.
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