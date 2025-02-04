Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı

        Hamas yetkilisinin açıklamasına göre Gazze'de sağlanan ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmeler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, halihazırda Filistinlilerin barınması ve yeniden imarla ilgilendiklerini kaydetti.

        "Ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını" ifade eden Kanu, İsrail'in anlaşmanın insani yönüne ilişkin protokolü engellemek ve uygulanmasına engel olmak ve geciktirmek için çalıştığını vurguladı.

        Barınma ve yardımın Filistin halkı için acil bir insani sorun olduğuna dikkati çeken Kanu, "Halkımızın, işgal güçleri tarafından bunun geciktirilmesine ve engellenmesine tahammülü yoktur. Bu devasa yıkımın ardından hastanelerin kurulması, yolların ve su kuyularının yeniden imarı Gazze'yi yeniden hayata döndürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

        Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Kanu, şunları kaydetti:

        "Filistinlilerin kendini savunma hakkı vardır, Batı Şeria'da artan saldırganlığa karşı Tubas'ın doğusundaki Teyasir kontrol noktasındaki operasyon gerçekleşmiştir. İşgal güçlerinin hesaba çekilmekten uzak olması ve uluslararası suskunluk, İsrail'e Gazze'den sonra da bir katliam savaşı yapmaya cesaret veriyor."

        İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri, haklarından mahrum etme çabalarının boşa çıkacağını dile getiren Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Gazze'de başarısız olan İsrail'in Batı Şeria'da da kesinlikle başarılı olamayacağını belirterek, "Savaş, irade savaşıdır" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Habertürk Anasayfa