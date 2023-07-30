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        Haberler Gündem Gaziantep'te doktoru darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te doktoru darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 00:41
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        Doktoru darpeden 3 kişi gözaltında
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        Gaziantep'te rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı.

        Y. Yıldırım ve yakınları Karabaş'ı darbetti.

        Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

        Mustafa Karabaş
        Mustafa Karabaş

        Ekipler, Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım'ı gözaltına aldı. Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlamıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir." ifadesini kullandı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

        #gaziantep
        #Mustafa Karabaş
        #haberler
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