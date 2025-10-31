1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklerin eline geçen şehir, Selçuklular, ardından Memlükler ve Dulkadiroğulları Beyliği yönetiminde kalmıştır. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in seferiyle Osmanlı topraklarına katılan Gaziantep, Osmanlı döneminde bölgenin ticaret ve el sanatları merkezi haline gelmiştir. Halı, bakır ve gümüş işlemeciliği bu dönemde büyük gelişme göstermiştir.

Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep halkı, işgale karşı gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçmiştir. Şehir, Fransız kuvvetlerine karşı verdiği destansı mücadele nedeniyle 1921 yılında “Gazi” unvanını almıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte sanayi, ticaret ve kültür alanında hızla gelişen Gaziantep, bugün hem tarihi mirası hem ekonomik gücüyle Güneydoğu Anadolu’nun en kritik şehirlerinden biridir. Şehrin tarihi yapıları, kaleleri, hanları ve geleneksel çarşıları, bu köklü geçmişin günümüze kadar uzanan izlerini taşımaktadır.

REKLAM advertisement1

REKLAM

GAZİANTEP NEREDE?

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi batısında, Akdeniz’e yakın bir konumda bulunur. Coğrafi konumu itibarıyla hem ticaret hem kültür bakımından bir geçiş noktası olmuştur. Bereketli Fırat Havzası üzerinde kurulu olan şehir, verimli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde zengin bir tarım kültürüne sahiptir. İklim genel olarak karasal olmakla birlikte, Akdeniz etkisiyle yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman geçer.

Gaziantep mutfağı, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en zengin mutfaklarından biridir. 2015 yılında UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi Şehri” ilan edilmiştir. Mutfak kültürü, farklı medeniyetlerin bir arada yaşamasıyla şekillenmiş ve yüzyılların deneyimiyle olgunlaşmıştır. En bilinen yemeklerinden biri kebap çeşitleridir; özellikle Antep kebabı, çağ kebabı ve patlıcan kebabı şehrin simgesidir. Beyran çorbası, sabah kahvaltılarında bile tüketilen enerji verici bir yemektir. Ali Nazik, lahmacun, içli köfte, yuvalama ve küşleme Gaziantep sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Tatlılarda ise baklava, katmer ve şöbiyet, dünya çapında ün kazanmıştır. Antep mutfağı, baharatların, taze sebzelerin ve etin ustaca harmanlanmasıyla ortaya çıkan zengin ve özgün bir lezzet kültürünü temsil eder. REKLAM GAZİANTEP HANGİ BÖLGEDE? Gaziantep, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin batı kısmında, Akdeniz Bölgesi’ne yakın bir konumda bulunur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, verimli toprakları, sıcak iklimi ve köklü tarihi geçmişiyle tanınır. Gaziantep de bu özelliklerin tamamını taşıyan bir şehir olarak öne çıkar. Şehrin bulunduğu coğrafya, Fırat Nehri Havzası içinde yer alır ve bu sayede tarımsal üretim oldukça gelişmiştir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman geçer; bu iklim koşulları, zeytin, fıstık, buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin bolca yetişmesini sağlar. Özellikle Antep fıstığı, hem ekonomik hem kültürel olarak kentin sembolüdür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genel yapısı plato ve ovalarla çevrilidir. Gaziantep, bu yapının tipik bir örneğini oluşturur. Gaziantep Platosu verimli tarım arazileriyle dikkat çeker; ayrıca bölgedeki yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı, hem tarıma hem gıda üretimine elverişli koşullar yaratır. Bölge aynı zamanda sanayi ve ticaret açısından da Türkiye’nin en dinamik alanlarından biridir. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sanayi ve ihracat gücüyle bölgenin ekonomik merkezlerinden biri olmuştur. REKLAM Kültürel açıdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep, bu kültürel mirası hem mimarisinde hem yaşam biçiminde yansıtır. Taş evleri, geleneksel el sanatları, zengin mutfağı ve misafirperver insanlarıyla bölgenin karakteristik özelliklerini taşır. Bu yönüyle Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun hem ekonomik hem kültürel başkenti olarak kabul edilir. GAZİANTEP KOMŞU İLLERİ Gaziantep, altı farklı il ile komşudur. Doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Kilis, güneydoğusunda ise Suriye sınırı bulunur. Bu konum, Gaziantep’i hem Türkiye’nin güneyindeki stratejik geçiş noktalarından biri hem de Orta Doğu’ya açılan en önemli ticaret kapılarından biri haline getirir. Tarih boyunca hem kültürel etkileşim hem ticaret açısından bir merkez olan şehir, bugün de karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla bölgenin en güçlü lojistik merkezlerinden biridir.

Doğusunda yer alan Şanlıurfa, tarım ve kültürel mirasıyla bilinir. İki şehir arasındaki bölge, Fırat Nehri’nin bereketli toprakları üzerinde yer alır ve tarımsal üretimde bir alan oluşturur. Özellikle buğday, arpa ve mercimek üretimi bu hattın ekonomik temelini oluşturur. Kuzeyde bulunan Kahramanmaraş, dağlık yapısıyla Gaziantep’in iklim dengesini etkiler; ayrıca iki şehir arasında sanayi, tekstil ve gıda sektörlerinde güçlü ekonomik ilişkiler bulunur. Batısında Osmaniye ve Hatay illeri yer alır. Bu iki il, Gaziantep’in Akdeniz Bölgesi ile bağlantısını sağlar. Hatay üzerinden deniz limanlarına ulaşım kolaylığı, Gaziantep sanayisinin ihracat potansiyelini artırmıştır. Ayrıca Gaziantep-Hatay hattı, kültürel ve ticari etkileşimin yoğun olduğu bir güzergâh olmuştur. Güneyinde yer alan Kilis, tarihi olarak Gaziantep ile yakın kültürel bağlara sahiptir; iki şehir arasındaki halk oyunları, yemek kültürü ve gelenekler neredeyse birebir benzerlik gösterir. Güneydoğusunda yer alan Suriye sınırı, Gaziantep’i Türkiye’nin en önemli sınır şehirlerinden biri yapar. Bu sınır, hem ticaret hem de kültürel etkileşim açısından bir rol oynamıştır. Günümüzde de Gaziantep, sınır ticareti, lojistik ve sanayi faaliyetleriyle bölgesel ekonominin merkezlerinden biridir. Coğrafi olarak Akdeniz’e, İç Anadolu’ya ve Orta Doğu’ya açılan yolların kesişim noktasında bulunan Gaziantep, stratejik konumu sayesinde hem ekonomik hem kültürel bakımdan güçlü bir bölgesel merkez olma özelliğini sürdürmektedir.