Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Maxim, Bikel, Oğulcan, Markovic, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Ligde son 2 maçını kaybeden evsahibi Gaziantep de güçlü rakibini yenip hem kötü seriye son vermek hem de moral kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ KAYBETMEDİ

Gaziantep FK ile Trabzonspor 16. kez birbirine rakip oluyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan, Kerem, Arif ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe ise yer almıyor.