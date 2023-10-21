Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti
Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti
Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türk basınının önemli isimlerinden Gazeteci Rauf Tamer 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Posta gazetesinde yazan Rauf Tamer dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1937 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Rauf Tamer, gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken 1959’da Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başladı. Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Tercüman ve Bugün gazetelerinde çalıştı.
Posta gazetesinde 17 yıldır haftanın 7 günü köşe yazısı yazan Rauf Tamer, 2010’da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Tamer'in “Pazar Kahvesi/ Birkaç Resim”, “Düzene Çekidüzen/Kavgamız”, “Solun Namusu”, “Taş, Baş ve Aş”, “Öbür Taraf”, “Sözün Kısası” adlarında 6 kitabı vardı.