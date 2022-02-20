Gazeteci Güngör Arslan geçtiğimiz gün ofisinde uğradığı silahlı saldır sonucunda hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan suikast sonrası Gazeteci Güngör Arslan'ın biyografisi en çok merak edilenler arasında ilk sıralara yerleşti. Peki, Gazeteci Güngör Arslan kimdir? Gazeteci Güngör Arslan nerelidir, ve kaç yaşındaydı? İşte merak edilen soruların cevabı...

GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN KİMDİR?

Gazeteci Güngör Arslan 1962 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. 1986 yılında Kocaeli Gazetesi'nde işe başladı. Zamanla ilk işe başladığı gazetede genel yayın yönetmenliğine kadar yükseldi. Ses Kocaeli gazetesinin sahibi olan Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de Kocaeli İzmit'teki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ

İzmit'te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güngör Arslan, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İzmit'te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valisi Serdar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.´nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.