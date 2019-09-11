Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği cezaya tepki gösterdi.

TFF kurullarını eleştiren Eşref Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ahbap çavuş ilişkisiyle kurulmuş PFDK ve Tahkim Kurulu, maalesef TFF'nin yumuşak karnıdır. Gücü elinde bulunduranlar dünya markası olmuş Galatasaray Kulübünün önünü bu şekilde kesmeye çalışacaksa, gençlerin umudu olan, daha güzel günleri bekleyen, sporun barış olduğunu benimsetmeye çalışan yöneticilerin söylediklerine tamamen ters düşecektir. Federasyon Başkanlığı'na tek aday olarak seçilen kişinin bu davranışlarından insanın aklına ister istemez şunlar geliyor; acaba sayın hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim ile geçmişte yaşanan TFF sorunlarını Galatasaray üzerinden mi hesaplaşmaya çalışıyorlar veya sayın federasyon başkanımızın yöneticilik yaptığı kulüpte yaşadığı sportif başarısızlıkların hesabını Galatasaray ile Fatih Terim üzerinden görmek istiyorlar. Bunu böyle görmek istemiyoruz ama Galatasaray camiasındaki algı budur."

Sporun barış ve kardeşlik olduğunu, bunun için bütün paydaşların çaba göstermesi gerektiğine inandığını aktaran Hamamcıoğlu, "Bu tip tahriklerle, adil olmayan cezalarla hiçbir yere varamayız. Bu kararın bundan sonra bu şekilde cereyan etmemesini canı gönülden diliyorum. Bu konuda kurumsal olarak gösterilecek her tepkinin arkasında duracağımızı yaptığımız telefon konuşmasında sayın başkana ilettim. Bu tür davranışlar tepkisiz kalmamalı ama organize ve Galatasaray'a yakışan tepkiler olmalıdır." diye konuştu.

Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in kulüpteki iletişimle ilgili boşluğu doldurmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Fatih Terim, sadece teknik direktörümüz değil. Divan kurulu üyemizdir, severiz sevmeyiz, beğeniriz beğenmeyiz ama Türkiye futbol tarihine damgasını vurmuş bir kişiliktir. Gönül ister ki haksızlığa uğradığımızı iddia ettiğimiz, teknik kadromuzun fiziksel saldırıya uğradığı maçlardan sonra kulübü müdafaa edici veya verilen kararları eleştirecek demeçleri hocamız vermesin. Fatih Terim bir boşluğu doldurmak zorunda kalmamalı. İyi hazırlanmış, yazılı metinlerle, iletişim tekniğini iyi bilen yönetim kurulunun görevlendireceği birilerinin bu sorumluluğu alması gerekiyor. O zaman Fatih Terim'i de bu polemiklerin dışında tutarız. O da hem futbol takımının başarısına odaklanır, hem de yalnız kalmamış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanmasıyla ile ilgili polemiklere değindi. Hamamcıoğlu, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa eden Engin'in Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili temsil yetkilerini yaptıkları görüşme sonrasında kendi isteğiyle devredeceğini kaydetti.