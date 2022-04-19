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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 51'de Babel ve 53'te Halil kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını yorumladı

19.04.2022 - 09:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR: İkinci yarıda herhalde Galatasaraylı futbolcular utanmışlardır. Soyunma odasında 'Biz ne halt ediyoruz' demişlerdir. Ve pek tabii ki bu düşünce sahaya da yansıdı. Önce Babel, hemen ardından da Halil'in golleri ile maçı alıverdiler. Ama dün gece gösterdi ki bu Galatasaray, bu kadrosu ile asla iyi bir takım değil. 

  • Kerem, Marcao ve belki 1-2 isim dışında hiçbir oyuncu şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın oyuncusu olamaz. Torrent'e kızmıyorum. Büyük taktisyenmiş, buyük hocaymış geçin… Vücut dili ve tipi tam bir beyefendi, tam bir akademisyen. Ama bırakın Galatasaray'ı, Yedikule'nin bile hocası olamaz. Sonuçta Galatasaray kazandı, zaten beklenen sonuçtu ve artık herkes ligin bitimini bekliyor.

  • REHA KAPSAL: Torrent korkmamalı... Genç oyuncuların böylesine maçlarda değerlendirilmesi gerekir. Hafta içi U19'dan alınan ve Dinamo Kiev'e karşı oynatılan bazı oyuncuların 11'e alınıp, bazıları da hamle oyuncusu olarak düşünülebilirdi. Çalıştırdığı takım Galatasaray... En kötü zamanda bile tribünlerin dolu olduğu, ciddi atmosfer yaratan, takımını yalnız bırakmayan tribüne gelmiş insanlara karşı sorumluluğu olmalı hocanın. 

  • Taraftarın kulübe duyduğu saygı ve sevgiyi bir teknik adamın da oynatacağı oyun ve hücum çeşitliliğiyle taraftara göstermesi en önemlisi... Taraftar bunun için tribüne gelir. Ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsen, her şartta top ayağındayken Galatasaray'ın daha agresif olmasını ister takımından. Zaten Torrent geldiğinden bu yana geçen 3-4 ayda bu farkı yaratamadığı ve cesur olamadığı için sarı-kırmızılı takımda ne bir değişim yaşandı, ne de takım bir gelişim gösterebildi.

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Şunu anlamıyorum; kalene gelemeyen, çaresiz-hedefsiz Malatya karşısında Gomis‘i oyuna sokmak için Halil‘i çıkarmak şart mı? İkisi birlikte oynasa, hücum zenginliğine daha fazla katkı yapsa kötü mü olur? Bitmedi, Pulgar geldiği günden beri en görünür maçını oynarken, rakip savunmanın arkasına etkili toplar atarken niye çıkartırsın? Taylan-Berkan ikilisinden birini çıkartsana... 

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