STANCIU OLMADI, ROTA CICALDAU'YA ÇEVRİLDİ

Orta sahaya Gedson Fernandes dışında en az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Nicolae Stanciu için devredeydi. Slavia Prag'a son olarak 6 milyon Euro'luk transfer teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibinin bunu reddetmesi üzerine rotayı Alexandru Cicaldau'ya çevirdi.