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Galatasaray son dakika transfer haberleri: Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından 4. transfer de geliyor

Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bir süredir transferde suskun kalan Galatasaray sessizliğini üst üste hamlelerle bozdu! Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'la görüşmelerin başlandığını duyurdu. Galatasaray'da hareketlilik sürecek! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri

24.07.2021 - 09:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray transferde gaza bastı! Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, sağ bek, sol bek ve orta saha transferlerinde de mutlu sona ulaştı!

  • STANCIU OLMADI, ROTA CICALDAU'YA ÇEVRİLDİ

    Orta sahaya Gedson Fernandes dışında en az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Nicolae Stanciu için devredeydi. Slavia Prag'a son olarak 6 milyon Euro'luk transfer teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibinin bunu reddetmesi üzerine rotayı Alexandru Cicaldau'ya çevirdi.

  • SCOUT EKİBİ İKİ SENEDİR İZLİYOR!

    Sarı-kırmızılılarda Alexandru Cicaldau'nun yaklaşık iki senedir yakından takip edildiği de ortaya çıktı! Scout ekibi Temmuz 2020'de Rumen orta sahayı Fatih Terim'e raporlarken FFP nedeniyle bu transfer o dönem için rafa kalktı.

  • Sattığı kadar alma maddesinin kalkması sonrasında geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray 1997 doğumlu orta saha için harekete geçti ve Stanciu için yapılan 6 milyon Euro'luk teklifle Universitatea Craiova'nın kapısı çalındı. 

  • Rumen basınına göre yapılan pazarlıklar sonarsında 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinin dışında sonraki satıştam yüzde 20'lik pay karşılığında Universitatea Craiova ile anlaşma sağlandı. 

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