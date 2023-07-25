Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor: İşte Zalgiris maçı 11'i
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris karşısında ilk Avrupa sınavına çıkıyor. Süper Lig'in şampiyonu sarı-kırmızılılar, 29. resmi maçına çıkacak olan rakibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek turun kapısını aralamanın peşinde. Okan Buruk ve kurmayları tüm hesapları galibiyet üzerine yaparken Cimbom'un muhtemel 11'i de belli oldu
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
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Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.
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Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak. Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
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DEVLER LİGİ ELEMELERİ'NDE 27. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 26 kez mücadele etti.
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Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 61 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.
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Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.
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1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.
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ZALGIRIS 29. RESMİ MAÇINDA!
Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.
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Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.
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MUHTEMEL 11
MUSLERA
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BOEY
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NELSSON
- 14
ABDÜLKERİM
- 15
ANGELINO
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- 16
BERKAN
- 17
MIDTSJÖ
- 18
ZANIOLO
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- 19
MERTENS
- 20
KEREM AKTÜRKOĞLU
- 21
BARIŞ ALPER YILMAZ
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