Luyindama, Marcao ve Donk üçlüsünü savunmaya yerleştiren Terim, rakip atağa kalktığında 2 beki Mariano ve Nagatomo’nun geriye gelmesini istiyor. Böylece top rakipteyken 5-3-2 gibi bir diziliş şekliyle sahaya yayılan Sarı-Kırmızılılar, atağa kalkarken ise 2 bekinin öne çıkmasıyla 3-5-2 sistemine bürünüyor.