GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.