Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş turu için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl ülkemizi söz konusu turlarda temsil eden son şampiyon Galatasaray, turnuvaya katılmak için son maçında Molde'yi konuk ediyor. İlk maçta rakibinin 3-2 mağlup eden sarı kırmızılı temsilcimiz, 3 yıllık devler ligi özlemine son vermek istiyor. İşte, detaylar...
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Galatasaray Molde play-off rövanş maçı için artık nefesler tutuldu. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, Molde'yi de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...
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MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.
Zorlu karşılaşma dijital medya kuruluşu Exxen'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Barış Alper, Mertens, Icardi.
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GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri geçtiğimiz gün itibariyle satışa sunuldu.