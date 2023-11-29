Galatasaray - Manchester United | CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşıyor.

GALATASARAY - MANCHESTER UNITED

SAAT: 20.45

YAYIN: EXXEN

STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

HAKEM: Jose Maria Sanchez

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.

1993'teki müsabaka öncesinde İstanbul'da neredeyse hayatı durduran Galatasaray taraftarı, İngiliz ekibinin kafilesini havalimanında 'Cehenneme hoş geldiniz' pankartlarıyla karşılamış ve bu olaylar hafızalara kazınmıştı. Manchester United'ı yine Şampiyonlar Ligi'nde bu kez 2012'de konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibine Burak Yılmaz'ın golüyle üstünlük kurarken tribünlerdeki görsel şölen de gündeme oturmuştu.

İngiliz basını, Galatasaray ile Manchester United arasında 1993 yılında oynanan maçı hatırlatan haberler yaptı. İngiliz takımları arasında en çok karşılaştığı rakip olan Manchester United'ı 1993-94 sezonunda ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-3 biten müsabakanın rövanşında 0-0'lık skorla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.

Galatasaray taraftarı dört bir tribünde birden yaktıkları meşalelerle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni yine 'cehenneme' çevirirken İngilizlerin gündemi de bu akşam oynanacak atmosfer oldu. Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. Manchester United 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."