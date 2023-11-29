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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Manchester United | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Manchester United | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Manchester United maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu'ndaki beşinci maçında Manchester United'ı konuk ediyor. 4 maçta 4 puan elde eden sarı-kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılarak yoluna en azından Avrupa'da devam etmeyi garantilemek istiyor. İstanbul'a 7 eksikle gelen Manchester United ise 3 puanla son sırada yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.11.2023 - 19:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:44
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşıyor.

        GALATASARAY - MANCHESTER UNITED

        SAAT: 20.45

        YAYIN: EXXEN

        STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

        HAKEM: Jose Maria Sanchez

        Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

        Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı.

        Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

        Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

        Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

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        GALİBİYET EN AZINDAN AVRUPA'YI GARANTİLEYECEK

        Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

        DAVINSON SANCHEZ SAKAT

        Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, karşılaşmada forma giyemiyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.

        MANCHESTER UNITED 7 EKSİKLE GELDİ

        "Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamıyor. İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.

        GÖZLER ICARDI VE ZAHA'DA

        Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

        2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

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        Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.

        "CEHENNEME HOŞGELDİNİZ"

        İngiliz basını, Galatasaray ile Manchester United arasında 1993 yılında oynanan maçı hatırlatan haberler yaptı. İngiliz takımları arasında en çok karşılaştığı rakip olan Manchester United'ı 1993-94 sezonunda ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-3 biten müsabakanın rövanşında 0-0'lık skorla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.

        1993'teki müsabaka öncesinde İstanbul'da neredeyse hayatı durduran Galatasaray taraftarı, İngiliz ekibinin kafilesini havalimanında 'Cehenneme hoş geldiniz' pankartlarıyla karşılamış ve bu olaylar hafızalara kazınmıştı. Manchester United'ı yine Şampiyonlar Ligi'nde bu kez 2012'de konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibine Burak Yılmaz'ın golüyle üstünlük kurarken tribünlerdeki görsel şölen de gündeme oturmuştu.

        Galatasaray taraftarı dört bir tribünde birden yaktıkları meşalelerle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni yine 'cehenneme' çevirirken İngilizlerin gündemi de bu akşam oynanacak atmosfer oldu. Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı:

        "Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. Manchester United 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Avrupa kupalarında Manchester United'a rakip olduğu ilk beş maçı kazanamayan Galatasaray (3B 2M), Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan son iki karşılaşmadan da 1-0 galip ayrıldı (Kasım 2012 & Ekim 2023).
        • Manchester United'ın Avrupa kupalarında deplasmanda gol atamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Galatasaray (3 maç).
        • Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olduğu maçı 3-2 kazanan Galatasaray, 1969/70'ten (vs Waterford United) bu yana ilk kez Kupa 1'de bir rakibini hem deplasmanda hem de iç sahada mağlup etmeyi hedefliyor.
        • Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarını konuk ettiği yedi maçın ikisini kaybeden Galatasaray (2G 3B), bu mağlubiyetleri Chelsea (0-5; Ekim 1999) ve Arsenal'den (1-4; Aralık 2014) aldı.
        • Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın başında çıktığı dört grup maçının üçünü kaybeden Erik ten Haag, Ajax'ı çalıştırdığı dönemde bu aşamalardaki üçüncü mağlubiyetini 13'üncü karşılaşmasında yaşamıştı (6G 4B).
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