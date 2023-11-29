Galatasaray - Manchester United | CANLI YAYIN
Galatasaray - Manchester United maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu'ndaki beşinci maçında Manchester United'ı konuk ediyor. 4 maçta 4 puan elde eden sarı-kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılarak yoluna en azından Avrupa'da devam etmeyi garantilemek istiyor. İstanbul'a 7 eksikle gelen Manchester United ise 3 puanla son sırada yer alıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşıyor.
GALATASARAY - MANCHESTER UNITED
SAAT: 20.45
YAYIN: EXXEN
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
HAKEM: Jose Maria Sanchez
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, HöjlundMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı.
Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.
Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.
GALİBİYET EN AZINDAN AVRUPA'YI GARANTİLEYECEK
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
DAVINSON SANCHEZ SAKAT
Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, karşılaşmada forma giyemiyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.
MANCHESTER UNITED 7 EKSİKLE GELDİ
"Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamıyor. İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.
GÖZLER ICARDI VE ZAHA'DA
Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.
2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.
Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.
"CEHENNEME HOŞGELDİNİZ"
İngiliz basını, Galatasaray ile Manchester United arasında 1993 yılında oynanan maçı hatırlatan haberler yaptı. İngiliz takımları arasında en çok karşılaştığı rakip olan Manchester United'ı 1993-94 sezonunda ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-3 biten müsabakanın rövanşında 0-0'lık skorla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.
1993'teki müsabaka öncesinde İstanbul'da neredeyse hayatı durduran Galatasaray taraftarı, İngiliz ekibinin kafilesini havalimanında 'Cehenneme hoş geldiniz' pankartlarıyla karşılamış ve bu olaylar hafızalara kazınmıştı. Manchester United'ı yine Şampiyonlar Ligi'nde bu kez 2012'de konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibine Burak Yılmaz'ın golüyle üstünlük kurarken tribünlerdeki görsel şölen de gündeme oturmuştu.
Galatasaray taraftarı dört bir tribünde birden yaktıkları meşalelerle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni yine 'cehenneme' çevirirken İngilizlerin gündemi de bu akşam oynanacak atmosfer oldu. Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. Manchester United 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."