Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından

14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ERCAN TANER: La Liga'yı yıllarca anlattım. Messi, Ronaldo derken hüzünlü ülke Kolombiya'nın en önemli ismi Falcao, Atletico Madrid forması ile harikalar yaratıyordu. Bir kaplan gibiydi. Her atakta başroldeydi. Karambollerde bir ayak veya bir kafa uzanıyor ve golü atıyordu. Falcao sonradan golcü olmamış. Doğumundan hemen sonra kulağına sen golcü olacaksın cümlesi fısıldanmıştı adeta. Ve onu şimdi ülkemde izliyorum.
Romantizmi bir yana bırakalım… İlk devre, ev sahibi beklenen baskıyı ortaya koyamadı. Kendi evinde ağır oynayan bir takım izledim. Galatasaray çok iyi oynamazken kaplan, Türkiye'de ilk golünü attı. Galatasaray forması altında attığı ilk golden sonra yüzünü görseniz. Sanki kariyerinin ilk golü gibiydi.
Binlerce taraftarının önünde ev sahibi, 60 dakika iyi oynamadı. Bu maçın hikayesi Falcao'ydu. Geri kalan anlar hafızalarda bir anı bırakmayacak. Yalnız Galatasaray iyi sinyaller vermiyor!
ERMAN TOROĞLU: Eğer Falcao'yu alıp oynatıyorsan, onu topla buluşturacaksın. Bunun için de ne yapman lazım; çok çabuk oynaman ve rakibin üzerine çabuk gitmen lazım. Galatasaray maşallah 3 ileri 2 geri oynuyor. Topu eveliyor geveliyor, neymiş topla fazla oranda oynamışlar!
Falcao'yu tartışmaya gerek yok. Kumaşı belliydi. Çok iyi oyuncu, çok da çabuk. Ayrıca çok seri karar verebiliyor. İyi hareket de yaptı. Ne zaman yaptı, top gelince. Defansın neresine girip çıkacağını iyi biliyor.
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