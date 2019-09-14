Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından

ERCAN TANER: La Liga'yı yıllarca anlattım. Messi, Ronaldo derken hüzünlü ülke Kolombiya'nın en önemli ismi Falcao, Atletico Madrid forması ile harikalar yaratıyordu. Bir kaplan gibiydi. Her atakta başroldeydi. Karambollerde bir ayak veya bir kafa uzanıyor ve golü atıyordu. Falcao sonradan golcü olmamış. Doğumundan hemen sonra kulağına sen golcü olacaksın cümlesi fısıldanmıştı adeta. Ve onu şimdi ülkemde izliyorum.