Galatasaray 5 transfer gerçekleşirerek adeta şov yaptı. Aralarında Milot Rashica'nın da olduğu 5 transfer ses getirirken, tahminlere göre sarı-kırmızılılar 2 transfer planı daha yapıyor. Peki, Galatasaray'ın yeni oyuncusu Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Milot Rashica hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

MILOT RASHICA KİMDİR?

Kosovalı futbol oyuncusu Milot Rashica, 26 yaşındadır. Sarı-kırmızılı kulübe İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den gelen isim, hücum oyuncusudur. Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." şeklinde bir ifade kullanıldı. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sene Werder Bremen'den 11 milyon euro'ya transfer edilmişti. Sağ kanatta oynayan ismin yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

BABASI ONAYLAMADI

Milot Rashica ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın oğludur. Babası oğlunun futbolcu olmasını istemiyor bunun yerine kendi gibi diş hekimliği yapmasını arzuluyordu. Ünlü futbolcunun amcası, kendisini futbola yönlendirdi. Rashica'nın amcası Kosova 1. Ligi'nde top koşturuyordu. Aralık 2019'da piyasa değeri 35 Milyon Euro olan isim formdan düşünce Temmuz 2021'de Norwich City 11 Milyon Euro ödeme ile futbolcuyu takımına aldı. Sadece 3 gol atan Rashica'nın düşük performansından dolayı güncel değeri 7 milyon Euro'ya kadar geriledi.