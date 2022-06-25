Kulüpten yapılan açıklamada, "2015 yılında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirilen Umut Çakır, 7 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevinin ardından 2022-2023 sezonu itibariyle takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecek." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekipte 7 yıldır başantrenörlük görevini yürüten Nedim Özbey ile yollar ayrılmıştı.