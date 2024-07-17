Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak
Galatasaray, Avusturya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.
Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.
İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.