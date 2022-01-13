Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla süren idman, taktik çalışma gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Testi negatif çıkan Taylan Antalyalı, takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.