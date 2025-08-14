Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon evindeki ilk maçından galip ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

          RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

          Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

          Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

        • 2

          OSIMHEN VE ICARDI'NİN DURUMLARI BELİRSİZ

          Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

          Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

          İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

        • 3

          OSIMHEN VE ICARDI'NİN DURUMLARI BELİRSİZ

          Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

          Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

          İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

        • 4

          NELSSON VE CUESTA OYNAYAMAYACAK

          Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

          Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

        • 5

          TARAFTARLARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞACAK

          Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

          Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

          Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

        • 6

          SAHASINDAKİ SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.

          Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

          Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

        • 7

          SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

          Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

          Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.

        • 8

          Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

          Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

          Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

        • 9

          SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

          "Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

          Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa