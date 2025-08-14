Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.