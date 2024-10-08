Galatasaray - Elfsborg maçı için geri sayım!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam eden temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma, RAMS Park'ta oynanacak. Okan Buruk'un ekibi, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Avrupa'daki hedeflerine ulaşma yolunda büyük önem taşıyan bu maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grup aşamasında önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İsveç’in Elfsborg takımını konuk ederek sahasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, RAMS Park’ta gerçekleşecek bu karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 17:30'da oynanacak.
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GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
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29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
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21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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