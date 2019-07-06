Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

MURİÇ'TE SON DURUM

Rize’nin Başkanı Kartal’ın “Seni Galatasaray’a değil, Fenerbahçe’ye vereceğim” dediği Kosovalı starın, “Fener’de oynamam. Ya Rize’de kalırım. Ya da beni İtalya kulüplerinden birine satıp para kazanırsınız. Bu yolun geri dönüşü yok” diyerek rest çektiği ortaya çıktı.