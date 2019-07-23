Genk Teknik Direktörü Felice Mazzu bir Samatta'nın ayrılığına hazır olduklarını dile getirmiş ve şunları söylemişti:

"Samatta ve Berge takımdan ayrılırsa, elimizde B planımız var. Şu an Samatta takımla birlikte çalışıyor ve bu hafta Kortrijk maçında sahada olacağına söz verdi. Genk'te olduğu sürece onu kullanacağım"