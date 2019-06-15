Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Muriç için şimdiye kadar gelen en yüksek teklifin 2,5 milyon Euro olduğunu, Galatasaray'dan ise sözlü bir teklif geldiğini dile getirirken "Vedat'ın önünü kesmeyiz ancak 3.5 milyon Euro ile gelirlerse de yetersiz olur" ifadelerini kullandı.