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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho tepkisi!

        Galatasaray Kulübü, derbi maçta Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya destek veren ve olayla ilgili Okan Buruk'u suçlayan Fenerbahçe Kulübü'ne yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:54
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        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
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        Galatasaray Kulübü, derbi maçta Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya destek veren ve olayla ilgili Okan Buruk'u suçlayan Fenerbahçe Kulübü'ne sert tepki gösterdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "ÜLKE FUTBOLUNA VERDİĞİ ZARAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

        "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

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        Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz"

        NE OLMUŞTU?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, maçın ardından Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Mourinho'nun hareketi Türkiye'de ve dünyada gündem olurken, Fenerbahçe Kulübü'nün olay sonrası resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, Mourinho'yu Okan Buruk'un tahrik ettiği vurgulanmıştı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

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        Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

        Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

        Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

        Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

        Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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