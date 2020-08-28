Arsenal'in menajeri Mikel Arteta "Elneny'yi iyi tanıyorum. Onunla oynadım ve güçlü yanlarını, eksiklerini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olabileceğinin de farkındayım. Gerçekten etrafında olmak isteyeceğiniz pozitif bir karakter ve çok iyi özellikleri de var. Şu anda bizimle, tüm desteğini verecek. Herkes gibi onun da en iyi performansını vermesi için uygun ortamı hazırlıyoruz. Takımda kalacak mı, bilmiyoruz. 6 Ekim'e daha çok var." ifadelerini kullandı.