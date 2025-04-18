Galatasaray'da hedef 6! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK muhtemel 11'i

BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.