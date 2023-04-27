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Galatasaray'da derbi galibiyetine prim jesti!

Fatih Karagümrük maçında çok kritik 2 puan bırakan Galatasaray'da gözler derbiye dönmüş durumda. Sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik heyet kaldığı yerden çalışmalara devam ederken yönetim de derbiye prim kararı aldı

Giriş: 27.04.2023 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da derbi galibiyetine prim jesti!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalarak çok kritik 2 puan bırakan Galatasaray'da gözler derbiye dönmüş durumda...

Pazar akşamı Beşiktaş'a konul olacak sarı-kırmızılılarda futbolculara verilen izin dün sona erer ve çalışmalar kaldığı yerden devam ederken yönetim kanadı da işleri sıkı tutuyor.

Bu sezon daha önceki derbilerde prim dağıtan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisine de prim dağıtmaya hazırlanıyor.

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde galibiyet primi uygulamasına giden sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu derbi için de önceki prime yakın bir meblağ dağıtmayı düşünüyor.

Galatasaray'da daha önce Sivasspor gibi kritik virajlarda 5 milyon TL prim dağıtılırken derbilerde ise bu meblağ 10 milyon TL'ye çekilmişti.

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