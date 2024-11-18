Galatasaray'da Bodrum FK mesaisi
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.