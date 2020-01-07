Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Galatasaray, hamlelere başladı... Fatih Terim’in aylardır bahsettiği değişim rüzgarı ilk olarak sol kanada yapılan takviyelerle geldi. Onyekuru ve Saracchi transferlerini bitiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de sağ kanada takviye yapmaya hazırlanıyor.

Jesse Sekidika’ya imza attırmaya çok yakın olan Cimbom’un, Mariano’yla da yolları ayırmasına da kısa bir süre kaldı. İyileşen Şener Özbayraklı’nın yanı sıra hem sağ hem de sol bekte görev alabilen Martin Linnes’e de lisans çıkaran Aslan, bek sorununu böylelikle çözmüş oldu.

Geçtiğimiz sezonki performansını mumla aratan Sofiane Feghouli’nin arkasına diri bir ismi getirmek isteyen Terim, Jesse Sekidika’nın da bir an önce kampa katılmasını bekliyor. Şener ve Linnes’in yanı sıra Sekidika hamlesiyle sol kanadın ardından sağ kanattaki sorunu da çözmeyi amaçlayan Galatasaray, ardından stoper, orta saha ve forvete takviyeler yapmak için düğmeye basacak.