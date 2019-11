Galatasaray - Club Brugge maçının yazar yorumları

Dün Brugge'ün formasında kulüp mottosu 'no heart, no glory (yürek yoksa başarı yok)' yazıyordu. 10 yıl önceki sloganları da 'no sweat, no glory (ter yoksa başarı yok)' imiş. Galatasaray dün gerçekten terledi, yüzde yüzünü verdi. Ama gruptaki 5 maçın tamamı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz, emin değilim doğrusu.