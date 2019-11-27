Galatasaray - Club Brugge maçının yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU: Hiç ağlama! Brugge aman aman bir takım değil. Peki Galatasaray aman aman mı? O da değil. 1-0 öndesin, rakibin bir tane çok tehlikeli adamı var. Ne yapacaksın o adam topu ayağına aldığı zaman en az iki adamla onu karşılayacaksın. Çünkü Diatta bir kişiyi rahat geçiyor. İki kişi gidersen onu tutabilirsin.