Galatasaray Çağdaş Faktoring: 87 - Nesibe Aydın: 76 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5'inci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, taraftarı önünde karşılaştığı Nesibe Aydın’ı 87-76’lık skorla geçti.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 5’te 5 yaptı. Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yer aldığı tüm organizasyonlarda çıktığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilgisiz unvanını korudu. Nesibe Aydın ise ligde oynadığı 4'üncü maçında ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

REKLAM advertisement1